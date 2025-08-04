МИД Индии назвал нападки США за импорт нефти из РФ неоправданными

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После начала украинского конфликта Индия подверглась неоправданной критике со стороны США и Евросоюза из-за импорта российской нефти. Об этом рассказал официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, передает ТАСС.

Джайсвал напомнил, что Индия стала импортировать российскую нефть, так как стандартные поставки были перенаправлены в Европу после начала кризиса на Украине. При этом США активно поддерживали данные операции, чтобы укрепить стабильность мировых энергетических рынков.

"Импорт Индии призван обеспечить предсказуемость и доступность цен на энергоносители для индийских потребителей. Это необходимость, вызванная ситуацией на мировом рынке", – объяснил представитель индийского МИД.

Он также отметил, что те страны, которые критикуют Индию за покупку российских энергоносителей, сами ведут торговлю с Россией. При этом для них данные решения не являются жизненно важными, отметил представитель индийского МИД.

Например, Европа торгует с Россией энергоносителями, удобрениями, продукцией горнодобывающей промышленности, химикатами, железом, сталью, а также машинами и транспортным оборудованием. В свою очередь, Штаты приобретают у РФ сырье и удобрения.

Джайсвал подчеркнул, что действия этих стран против Индии неразумны. Он также указал, что страна будет защищать собственные интересы и экономическую безопасность.

Президент США Дональд Трамп 1 августа ввел против Индии пошлины в размере 25%. По его словам, такое решение было принято в том числе из-за закупок страной российских энергоносителей.

Глава Белого дома предположил, что Индия откажется от покупки российской нефти, чтобы заключить торговое соглашение с США. Однако индийское правительство не отдавало каких-либо приказов по приостановке закупок или поиску альтернативных поставщиков, сообщали СМИ.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии продолжают закупать российскую нефть. В связи с этим Трамп пригрозил индийской стороне существенным повышением пошлин в случае, если государство продолжит импортировать и перепродавать российскую нефть.

Журналисты обращали внимание, что при отказе индийской стороны от закупок нефти у России, Нью-Дели может столкнуться с многомиллиардными убытками.