00:10

Экономика

"Новости дня": правительство России приняло меры для сдерживания цен на бензин

"Новости дня": правительство России приняло меры для сдерживания цен на бензин

Правительство России приняло меры, чтобы сдержать цены на бензин. Был продлен запрет на его экспорт. За август литр 92-го и 95-го стал дороже на 50 копеек. В последний месяц лета цены на топливо растут в том числе из-за возвращающихся в город отпускников и дачников, а также начинающейся уборочной кампании на полях.

Специалисты приступили к обновлению Лужнецкой набережной в Москве. Там вернут в прежнее положение гранитные блоки и парапеты, которые ранее сдвинулись. Кроме того, частично заменят тумбы и покрасят чугунное ограждение.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
