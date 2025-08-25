Форма поиска по сайту

25 августа, 16:30

Экономика

Эксперт рассказал, в какой иностранной валюте россиянам выгоднее держать вклады

Если россиянам нужны ставки по вкладам в иностранной валюте, то стоит ориентироваться на 4% и лучше рассмотреть юани. Об этом заявил экономический обозреватель Константин Цыганков.

Он отметил, что ставки по вкладам в долларах и евро в настоящий момент составляют 3%, но банкам из-за текущих ограничений и санкций сложнее проводить с ними транзакции. Эксперт посоветовал выбирать ставки по вкладам в юанях, так как эта иностранная валюта востребована и нужна для международной торговли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

