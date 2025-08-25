Форма поиска по сайту

25 августа, 07:15

Безопасность

Банки в России начнут проверять клиентов при снятии наличных

Российские банки с 1 сентября станут проверять клиентов при снятии наличных в банкоматах.

Центробанк ранее определил девять признаков того, что человек стал жертвой мошенников. В частности, на это указывают непривычное время снятия наличных, большая сумма и несвойственный запрос на способ снятия.

Если выявится хотя бы один признак, кредитная организация введет временный минимальный лимит и сообщит об этом клиенту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

