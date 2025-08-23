Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 09:30

Безопасность

Новые меры для защиты от мошенников введут в России с 1 сентября

Новые меры для защиты от мошенников введут в России с 1 сентября

Новые меры для защиты от мошенников введут в России с 1 сентября. Если при снятии наличных в банкомате банк заподозрит, что человек стал жертвой обмана, то он на двое суток ограничит операции по карте.

Также эксперты назвали признаки, по которым банки будут определять давление третьих лиц. Среди них значатся нетипичное для клиента поведение, время, место и сумма операции, а также необычный способ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоДмитрий Козачинский

