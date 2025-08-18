Форма поиска по сайту

18 августа, 07:30

Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону

Мошенники начали звонить россиянам от имени сотового оператора. Они используют схему с якобы блокировкой номера и попаданием его в некий реестр "серых" сим-карт.

Аферисты просят подтвердить личные данные, чтобы убрать номер из реестра. Получив персональные данные, мошенники попадают в личный кабинет на портале "Госуслуги", где могут оформить кредиты или прописать в квартире жертвы постороннего человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

