Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону

Мошенники начали звонить россиянам от имени сотового оператора. Они используют схему с якобы блокировкой номера и попаданием его в некий реестр "серых" сим-карт.

Аферисты просят подтвердить личные данные, чтобы убрать номер из реестра. Получив персональные данные, мошенники попадают в личный кабинет на портале "Госуслуги", где могут оформить кредиты или прописать в квартире жертвы постороннего человека.

