Новости регионов: четырехлетняя девочка едва не задохнулась на пенной вечеринке в Сочи

В Сочи четырехлетняя девочка чуть не задохнулась во время пенной вечеринки. По информации СМИ, все произошло в аквапарке на территории отеля. Мать ребенка рассказала, что поток пены быстро накрыл детей с головой, однако организаторы не выключили аппарат. Никакой техники безопасности перед мероприятием не проводили и о возрастных ограничениях не объявляли. Женщине удалось найти ребенка лишь спустя несколько минут. Девочка рассказала, что ей приходилось глотать пену, чтобы дышать. Ее мать написала претензию с просьбой провести проверку и получить денежную компенсацию.

Москвичка получила травмы, попав под камнепад во время восхождения на Эльбрус. Женщина шла в составе незарегистрированной группы из восьми человек. Инцидент случился на высоте 4,6 тысячи метров. Туристы вызвали спасателей. Пострадавшую эвакуировали и передали медикам.

