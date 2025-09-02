Форма поиска по сайту

02 сентября, 15:15

Происшествия

Новости регионов: четырехлетняя девочка едва не задохнулась на пенной вечеринке в Сочи

Следователи проведут проверку после гибели парашютиста в подмосковной Коломне

Питбуль напал на щенка в подмосковных Мытищах

Новости мира: число погибших во время землетрясения в Афганистане выросло до 900

Новости регионов: подростков задержали за подготовку теракта в Ижевске

Бойцовская собака напала на щенка в Мытищах

Новости регионов: в Ярославле произошел крупный пожар в промзоне

Новости мира: более 300 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Новости мира: МИД РФ проработает вопрос помощи Афганистану после землетрясения

Новости регионов: в Анапе выросло количество диких птиц, пострадавших от мазута

В Сочи четырехлетняя девочка чуть не задохнулась во время пенной вечеринки. По информации СМИ, все произошло в аквапарке на территории отеля. Мать ребенка рассказала, что поток пены быстро накрыл детей с головой, однако организаторы не выключили аппарат. Никакой техники безопасности перед мероприятием не проводили и о возрастных ограничениях не объявляли. Женщине удалось найти ребенка лишь спустя несколько минут. Девочка рассказала, что ей приходилось глотать пену, чтобы дышать. Ее мать написала претензию с просьбой провести проверку и получить денежную компенсацию.

Москвичка получила травмы, попав под камнепад во время восхождения на Эльбрус. Женщина шла в составе незарегистрированной группы из восьми человек. Инцидент случился на высоте 4,6 тысячи метров. Туристы вызвали спасателей. Пострадавшую эвакуировали и передали медикам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

