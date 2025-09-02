Австралиец выжил после падения без парашюта с высоты 4,5 километра

Фото: 123RF/artush

Австралиец Брэд Гай выжил после падения без парашюта с высоты 4,5 километра, сообщает "Радио 1" со ссылкой на SBS Insight.

Друзья подарили Гаю купон на прыжок с парашютом, которым он решил воспользоваться. Во время падения основной парашют не раскрылся, а запасной зацепился за его стропы. Инструктор, с которым он летел, смог направить падение к насыпи возле водоема на поле для гольфа.

По словам парня, свободное падение длилось около 6–7 секунд, но за это время он смирился со смертью.

Оба парашютиста остались живы, но получили серьезные травмы. Гай рассказал, что после приземления не чувствовал верхнюю часть тела, а затем выяснилось, что у него перелом позвоночника, а также разрывы связок шеи и трещины в ребрах.

"Мне было стыдно, потому что я знал: там вся моя семья. Мне было жаль, что они видят, как я падаю без парашюта", – рассказал парень.

Кроме того, Гай поделился, что куда серьезнее физических травм стали психологические последствия. После произошедшего у него развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Следующие 4 месяца после инцидента Гай не мог сам передвигаться и почти не выходил из комнаты. Все это время за ним ухаживала мать.

