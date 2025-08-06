Пожилая жительница Таиланда выжила после падения со скалы и трех дней в лесу

Фото: ТАСС/Zuma

В Таиланде 79-летняя женщина выжила после того, как упала со скалы и три дня ждала помощи в лесу, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Thaiger.

Жительница провинции Пхитсанулок ушла в лес за побегами бамбука и заблудилась, когда шла по следам от шин мотоциклов на территории, где раньше проходили мотокроссы. В какой-то момент она оступилась и упала со скалы, не получив при этом серьезных травм.

Женщина добралась до ручья и осталась ждать помощи. Местные жители и полиция искали ее три дня. Сразу после обнаружения спасатели отправили таиландку в больницу.

По словам местных жителей, женщине повезло. Четыре года назад в этом же лесу пропала другая пенсионерка, которая разбилась, упав с этой же скалы.

Ранее спасатели в Подмосковье нашли 90-летнего грибника, у которого перестал работать GPS-трекер. Он ушел в лес в 15:30, а через 3,5 часа трекер перестал отслеживать его местоположение, и семья обратилась к спасателям. Пенсионер был найден живым и здоровым, но немного уставшим.

