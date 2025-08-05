"Московский патруль": водитель BMW устроил погоню от полиции

Водитель, находясь за рулем BMW, пытался скрыться от правоохранителей во дворах. Однако сотрудники полиции заблокировали автомобиль.

В результате автомобилист врезался в патрульную машину. Несмотря на это, злоумышленник попытался продолжить движение. Тогда полицейские стали стрелять по колесам мужчины. Только после этого он остановился. Выяснилось, что прав у водителя не было, а сам он находился в неадекватном состоянии.

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