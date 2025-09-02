Чукотка признана самым безопасным регионом России за 2024 год

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Чукотский автономный округ признан самым безопасным регионом России за прошлый год. Там зафиксировано меньше всего преступлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

Согласно информации ведомства, на Чукотке за год зарегистрировано 865 преступлений. Самым близким по числу также стал Ненецкий автономный округ с 877 правонарушениями. Кроме того, 1 938 преступлений было выявлено в Ингушетии, 2 499 – в Магаданской области и 2 583 – в Чеченской Республике.

Вместе с тем наибольшее количество нарушений произошло в Центральном федеральном округе (более 418 тысяч). Всего в России за прошлый год установлено свыше 1,9 миллиона преступлений.

Ранее директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал Москву самым безопасным мегаполисом. По его словам, люди на Западе не знают об этом, так как информация в иностранных СМИ совсем другая.

Кроме того, по данным Американской торговой палаты, только 10% иностранных фирм сокращают или приостанавливают свою деятельность в России, но 18%, наоборот, наращивают ее.

