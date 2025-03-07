Глава Американской торговой палаты назвал Москву самым безопасным мегаполисом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва является самым безопасным городом в мире, заявил исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в интервью РБК.

"Я здесь живу 30 лет, езжу на электричке каждый день, на метро, у меня все в порядке, чувствую себя хорошо", – сказал он.

По словам Эйджи, люди на Западе не знают об этом, так как информация в иностранных СМИ совсем другая. Кроме того, по данным Американской торговой палаты, только 10% иностранных фирм сокращают или приостанавливают свою деятельность в России, но 18%, наоборот, наращивают ее.

Опрошенные иностранные бизнесмены заявили, что на российской территории им живется комфортно – 40% респондентов не ощутили никаких проблем с посещением страны или пребыванием в ней, но треть зарубежных гостей столкнулись с трудностями в платежах и банковских операциях.

Москва – это один из лучших мегаполисов мира, городу есть что показать, и это привлекательное место для инвестиций, заявлял ранее Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что столица стала лучшим городом мира благодаря усилиям своих граждан и властей.

