Эксперты назвали профессии с самыми высокими зарплатами в 2025 году

Стали известны профессии с самыми высокими зарплатами в 2025 году. В этом списке оказались не только IT-специалисты или инженеры.

В этот раз в рейтинге есть сварщики, токари и операторы сельскохозяйственной техники. Такие работники могут претендовать на зарплату как минимум 250 тысяч рублей в месяц, максимум – 350 тысяч. По словам экспертов, спрос на такие дефицитные профессии диктует ситуация на рынке, рабочих не хватает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.