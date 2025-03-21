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21 марта, 07:30

Общество

Эксперты назвали профессии с самыми высокими зарплатами в 2025 году

Эксперты назвали профессии с самыми высокими зарплатами в 2025 году

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Стали известны профессии с самыми высокими зарплатами в 2025 году. В этом списке оказались не только IT-специалисты или инженеры.

В этот раз в рейтинге есть сварщики, токари и операторы сельскохозяйственной техники. Такие работники могут претендовать на зарплату как минимум 250 тысяч рублей в месяц, максимум – 350 тысяч. По словам экспертов, спрос на такие дефицитные профессии диктует ситуация на рынке, рабочих не хватает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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