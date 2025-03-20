Мэр Москвы: практически все выпускники колледжей находят работу по специальности

Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что выпускники столичных колледжей успешно трудоустраиваются: 95% из них находят работу, а многие начинают работать уже во время учебы. Эти данные были озвучены в рамках форума колледжей, который проходит в Гостином Дворе.

На нем старшеклассники могут ознакомиться с более чем 140 специальностями, пройти профтестирование и узнать о перспективах трудоустройства. Для школьников организованы мастер-классы по различным направлениям: от кулинарии до работы с нейросетями и робототехникой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.