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30 июля, 21:00

Экономика

"Торги Москвы": покупка машино-мест у столицы

"Торги Москвы": покупка машино-мест у столицы

В России временно запретили ввоз некоторых китайских грузовиков

Россияне стали чаще пользоваться сервисами оплаты товаров по частям

Центробанк предложил запретить россиянам использование просроченных банковских карт

Эксперт рассказал о ситуации на российских фондовом и валютном рынках

В РФ стоимость обслуживания автомобиля увеличилась на 30% за год

Правительство ввело полный запрет на экспорт бензина из России

"Деньги 24": внебиржевой курс доллара превысил 82 рубля впервые с 8 мая

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Москва сохранила лидерство по снижению безработицы среди стран G20

В Москве и Подмосковье зарегистрировано около 9 миллионов автомобилей. За десять лет автопарк в столичном регионе вырос на 15%. По данным экспертов по недвижимости, средняя стоимость машино-места в новостройках за год выросла почти на 40%.

Где жителям столицы можно припарковать свой автомобиль? Как в этом помогут городские аукционы? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте департамента города Москвы по конкурентной политике.

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