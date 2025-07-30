"Торги Москвы": покупка машино-мест у столицы

В Москве и Подмосковье зарегистрировано около 9 миллионов автомобилей. За десять лет автопарк в столичном регионе вырос на 15%. По данным экспертов по недвижимости, средняя стоимость машино-места в новостройках за год выросла почти на 40%.

Где жителям столицы можно припарковать свой автомобиль? Как в этом помогут городские аукционы? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте департамента города Москвы по конкурентной политике.