"Торги Москвы": участки под ИЖС

У москвичей есть возможность приобрести на городских торгах более двух десятков участков для строительства частных домов. На каких условиях их можно купить и как это сделать? Насколько востребованы у жителей столицы участки под ИЖС? Какие нюансы нужно учитывать, приобретая участок на городском аукционе?

Об этом - в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.