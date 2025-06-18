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18 июня, 21:00

Экономика

"Торги Москвы": участки под ИЖС

"Торги Москвы": участки под ИЖС

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У москвичей есть возможность приобрести на городских торгах более двух десятков участков для строительства частных домов. На каких условиях их можно купить и как это сделать? Насколько востребованы у жителей столицы участки под ИЖС? Какие нюансы нужно учитывать, приобретая участок на городском аукционе?

Об этом - в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.

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