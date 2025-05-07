"Торги Москвы": коммерческая недвижимость в ВАО

В первом квартале 2025 года Москва реализовала на электронных торгах сотни коммерческих помещений, в том числе на первых этажах и в подвалах жилых зданий и офисных центров. Большинство помещений имеет свободное назначение, что позволяет владельцам использовать их для любого вида бизнеса. Наибольшим спросом пользовались объекты на востоке Москвы, где было реализовано 68 нежилых помещений.

Почему инвесторы так заинтересованы в объектах, расположенных в ВАО? Что можно увидеть на торгах в настоящее время? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.