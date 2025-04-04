В Турции снова можно расплатиться российскими картами

В Турции появилась возможность оплачивать покупки и услуги с помощью российской карты "Мир". Транзакция происходит через систему QR-кодов, при этом рубли автоматически конвертируются в лиры.

Помимо Турции расплатиться картой "Мир" туристы могут в Южной Осетии, Азербайджане, Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане и Таджикистане. Кроме того, там можно снять и наличные в банкоматах. Также карты российских банков работают в Лаосе, на Мальдивах, во Вьетнаме, в Мьянме, на Кубе и в Венесуэле.