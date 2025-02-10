Большинство россиян не подготовили финансовую подушку на старость

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Большая часть россиян не делает финансовых накоплений на старость, говорится в исследовании НПФ "Эволюция" и Финансового университета при правительстве РФ. С результатами ознакомилось издание РБК.

Всего в опросе приняли участие 2 тысячи человек в возрасте от 25 до 45 лет. Согласно исследованию, 99% респондентов хотели бы жить на пенсии в достатке, но 89% ответили отрицательно на вопрос: "Готовитесь ли вы с финансовой точки зрения, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию?"

При этом 43% респондентов планируют встречать старость на государственной пенсии, 27% – на свои будущие накопления, включая сбережения из негосударственных пенсионных фондов. Выяснилось, что люди с высшим образованием меньше полагаются на государство и больше – на свои накопления.



Доля молодежи, рассчитывающей на пенсию от государства, за 3 года выросла с 10 до 44%. Если в 2021 году доля молодых людей, которые планировали жить и на пенсию, и на личные сбережения, составляла 65%, то в 2025 году этот показатель достиг 26%.

Кроме того, больше половины опрошенных россиян планируют получать помощь близких и детей, а 45% – надеются на личные накопления, сформированные при помощи различных финансовых инструментов. 11% планируют использовать корпоративную пенсионную программу, 9% – на сдачу квартиры в аренду, 3% – на доход от ценных бумаг и еще 2% – на накопительное страхование.



Между тем статистика Центробанка РФ показывает, что граждане РФ хранят почти 16 триллионов рублей на руках в виде наличных. Соответствующий показатель продолжает падать 6-й год подряд. Доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, составляет порядка 15%.

