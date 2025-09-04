Сергей Собянин объявил о завершении реконструкции стадиона "Металлург"

В Москве завершили реконструкцию исторического стадиона "Металлург". Объект осмотрел Сергей Собянин. На месте старого футбольного поля появилась универсальная арена с искусственной травой и подогревом, подходящая для футбола и регби.

Вместо устаревшей трибуны построили современный комплекс. Теперь "Металлург" станет домашним стадионом для студентов и преподавателей МГТУ имени Баумана. На территории обустроили центральную площадь для прогулок и массовых мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.