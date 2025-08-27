"Известия": индексацию маткапитала на первенца предложили направить на второго ребенка

Фото: depositphotos/Bork

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложил направить всю будущую индексацию материнского капитала на доплаты за второго и последующих детей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад ЦМАКП "Тринадцать тезисов об экономике. Демографический кризис".

Предполагается, что таким образом удастся сократить разрыв между поддержкой при рождении первенца и второго ребенка.

До 2020 года маткапитал предоставлялся лишь при рождении второго и следующих детей. Позже программу расширили на первенца – именно на него теперь приходится основная сумма выплат. Такой шаг помог многим семьям решиться на ребенка раньше.

Однако, как отметили в ЦМАКП, первого ребенка родители обычно заводят в любом случае, а при рождении второго материальная помощь играет намного более значимую роль. В связи с этим эффективнее было бы перераспределить поддержку таким образом, чтобы большая часть средств приходилась именно на второго и последующих детей, считают в организации.

По данным Минтруда, на август 2025 года было выдано свыше 443 тысяч сертификатов по рождению ребенка, из них 311 тысяч – на первых детей. За последние годы доля связанных со вторым и последующими детьми маткапиталов оставалась стабильной на уровне примерно 55–59%.

Ранее срок рассмотрения заявления на маткапитал был сокращен. Такое решение было принято по просьбе Владимира Путина. Теперь вместо 10 рабочих дней территориальные органы Соцфонда России должны рассматривать заявления о распоряжении маткапиталом в течение 5 рабочих дней.

Кроме того, в стране предложили резко увеличить декретные выплаты. Предполагается, что это может повысить темпы рождаемости. На сегодняшний день размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года составляет 40% от среднего заработка. Минимальная сумма – 9 тысяч рублей, а максимальная – 69 тысяч. Эксперты призвали поднять показатель при рождении второго ребенка до 60% от среднего дохода и выплачивать пособие на протяжении 2,5 года.

