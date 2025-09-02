Сергей Собянин рассказал о новой ИИ-разработке московских медиков

В научно-исследовательском клиническом институте имени Свержевского врачам теперь помогает ставить диагнозы искусственный интеллект. Как отметил Сергей Собянин в мессенджере MAX, новая система анализирует эндоскопические снимки и выявляет визуальные признаки нормы или патологии.

Она распознает разные формы заболеваний, в том числе отит и новообразования гортани. При этом искусственный интеллект выступает только в качестве ассистента врача, окончательное решение всегда остается за специалистом. В дальнейшем систему планируют обучить диагностировать заболевания полости носа.

