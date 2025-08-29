Аудиоэкскурсии появились на регулярном речном маршруте Новоспасский – ЗИЛ

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На третьем регулярном речном маршруте Новоспасский – ЗИЛ появились аудиоэкскурсии. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Их записали тревел-журналистка Анна Демчикова и руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. В частности, пассажирам теперь доступны туры по историческим местам города – от Новоспасского монастыря до комплекса "ЗИЛАРТ".

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать регулярный речной электротранспорт", – отметил Ликсутов.

Вице-мэр подчеркнул, что формат аудиоэкскурсий оказался востребованным у пассажиров. Впервые он появился в 2023 году на маршрутах Киевский – Парк "Фили" и ЗИЛ – Печатники. За время существования аудиосопровождением воспользовались около 70 тысяч человек.

Благодаря нововведению на третьем речном маршруте гости познакомятся с древними монастырями столицы и узнают, где тренировались выдающиеся советские футболисты. Им также расскажут о пруде из повести "Бедная Лиза", о заводе, где собирали первые отечественные лимузины, и о месте, где когда-то находился павильон Южного речного вокзала.

В свою очередь, первый маршрут Киевский – Парк "Фили" раскроет секреты Кунцевского городища, объяснит причины Карамышевского спрямления и покажет, что находилось на месте современного "Москва-Сити".

Второй маршрут ЗИЛ – Печатники расскажет, как Москва-река стала речной магистралью, почему было необходимо Нагатинское спрямление и как удалось осушить болота для создания города будущего.

Аудиоэкскурсии для всех трех маршрутов доступны по ссылке. Их также можно послушать, отсканировав QR-код на экранах электросудов и причалов.

Маршрут Новоспасский – ЗИЛ был открыт в конце июня. Он соединил четыре района города – Замоскворечье, Даниловский, Таганский и Южнопортовый – и включил шесть остановок, в том числе четыре новых причала.

Его появление помогло жителям города экономить до 30 минут времени на дорогу. Причем в некоторых случаях добраться до места на нем можно быстрее, чем на других видах городского транспорта.

В скором времени в Москве появится новый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки, который протянется от Нагатинской набережной до Шлюзовой. Его длина превысит 10,5 километра и объединит зоны отдыха, велодорожки и парковки. В рамках работ также появятся 35 современных остановок для общественного транспорта.

