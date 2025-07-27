На третьем маршруте речного электротранспорта можно сэкономить до 30 минут в пути

Третий маршрут регулярного речного электротранспорта помогает жителям города экономить до 30 минут времени на дорогу. В некоторых случаях добраться до места на нем можно быстрее, чем на других видах городского транспорта.

Маршрут Новоспасский – ЗИЛ был открыт в конце июня. Он соединил четыре района города – Замоскворечье, Даниловский, Таганский и Южнопортовый – и включил шесть остановок, в том числе четыре новых причала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

