27 июля, 11:15Транспорт
На третьем маршруте речного электротранспорта можно сэкономить до 30 минут в пути
Третий маршрут регулярного речного электротранспорта помогает жителям города экономить до 30 минут времени на дорогу. В некоторых случаях добраться до места на нем можно быстрее, чем на других видах городского транспорта.
Маршрут Новоспасский – ЗИЛ был открыт в конце июня. Он соединил четыре района города – Замоскворечье, Даниловский, Таганский и Южнопортовый – и включил шесть остановок, в том числе четыре новых причала.
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