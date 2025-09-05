Ходьба стала новым трендом среди москвичей и составила конкуренцию велосипеду. Все больше жителей столицы выбирают длинные пешие маршруты по городу, порой преодолевая десятки километров без остановок.

Некоторые участники таких прогулок ставят рекорды, проходя за день до 100 километров. Врачи советуют следить за пульсом и прислушиваться к ощущениям, а при усталости делать паузы.

В среднем достаточно 6–10 тысяч шагов в день, чтобы ходьба приносила только пользу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.