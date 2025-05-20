В Москве выясняют обстоятельства гибели 17-летней девушки после пластической операции

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Росздравнадзор по столице и Подмосковью проверит обстоятельства гибели 17-летней девушки из Пензы после пластической операции по коррекции челюсти. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Плановая операция проходила в Институте косметологии и пластической хирургии. Девушка умерла через месяц после коррекции челюсти.

Об этом инциденте сообщали телеграм-каналы. 11 апреля во время операции у девушки началось сильное кровотечение. Процедуру остановили, а ее перевели на ИВЛ в палату пробуждения. Девушка не просыпалась. Затем ее перевезли в реанимацию Морозовской детской больницы, где она умерла вечером 16 мая.

Ранее красноярскому врачу-анестезиологу предъявили обвинение в смерти 7-летнего ребенка, скончавшегося от наркоза во время лечения зубов.

Мать ребенка перед процедурой предоставила результаты анализов сына, поэтому врач знал о физиологической патологии мальчика и о том, что ранее ему проводили трахеостомию. Однако он не провел специального предоперационного обследования и не установил наличие у ребенка патологии трахеи. Врач не признал свою вину.