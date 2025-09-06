"Новости дня": рабочие собирают каркас эскалаторов на станции "Народное ополчение"

На станции "Народное ополчение" Рублево-Архангельской линии продолжается строительство. Она готова уже больше чем наполовину. В настоящий момент рабочие собирают каркас эскалаторов. Вестибюли новой станции расположатся вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова. С новой ветки пассажиры здесь смогут попасть на Большую кольцевую линию.

Реконструкция киностудии имени Горького выходит на финишную прямую после 1,5 года работы. В результате на исторической площадке теперь есть все для полного цикла кинопроизводства и телепроизводства. В шестиэтажном комплексе оборудован большой современный съемочный павильон, малые студии и сервисные службы.

Москву с дружеским визитом посетила официальная делегация из Китая, одним из ключевых пунктов программы стала экскурсия в столичный зоопарк. Они побывали в гостях у панды Катюши, которая не только первый детеныш большой панды, появившийся в России, но и символ дружбы между странами.

