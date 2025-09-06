Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 01:15

Город

"Новости дня": рабочие собирают каркас эскалаторов на станции "Народное ополчение"

"Новости дня": рабочие собирают каркас эскалаторов на станции "Народное ополчение"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 сентября

Принять участие в чемпионате "Камень, ножницы, бумага" можно в Москве

Беспилотный катер сможет создавать карты водоемов и искать нарушителей на Москве-реке

Большую змею заметили в Бутовском лесу

В театре "Ленком" состоялось открытие 99-го сезона

Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам к годовщине битвы под Москвой

"Новости дня": испытания автономного катера прошли в Строгино

Собянин и Любимова пригласили посетить выставку шедевров Русского музея на ВДНХ

"Интервью": Екатерина Драгунова – о начале учебного года для студентов

На станции "Народное ополчение" Рублево-Архангельской линии продолжается строительство. Она готова уже больше чем наполовину. В настоящий момент рабочие собирают каркас эскалаторов. Вестибюли новой станции расположатся вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова. С новой ветки пассажиры здесь смогут попасть на Большую кольцевую линию.

Реконструкция киностудии имени Горького выходит на финишную прямую после 1,5 года работы. В результате на исторической площадке теперь есть все для полного цикла кинопроизводства и телепроизводства. В шестиэтажном комплексе оборудован большой современный съемочный павильон, малые студии и сервисные службы.

Москву с дружеским визитом посетила официальная делегация из Китая, одним из ключевых пунктов программы стала экскурсия в столичный зоопарк. Они побывали в гостях у панды Катюши, которая не только первый детеныш большой панды, появившийся в России, но и символ дружбы между странами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Новости дня
городобществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика