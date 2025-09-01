Ветеринар Смирнов: неправильное введение домашних рептилий в спячку грозит им гибелью

Фото: depositphotos/ryzhov

Черепах, змей и ящериц нужно вводить в спячку, если хозяин планирует их разведение: в противном случае от этого стоит отказаться из-за сложности процедуры. Об этом Москве 24 рассказал герпетолог, ветеринар Красногвардейской ветклиники Алексей Смирнов.

По его словам, у черепах и ящериц спячка в среднем проходит с декабря по февраль, а у змей – несколько месяцев с конца сентября – начала ноября. Сроки могут варьироваться в зависимости от видовой принадлежности.





Алексей Смирнов герпетолог, ветеринар Красногвардейской ветклиники Месяца за 1,5 до введения в спячку пресмыкающихся необходимо начать активно кормить, чтобы они набрали вес. А примерно за 2–3 недели до самой спячки перестать это делать совсем и устроить голодную диету. В это время также важно искупать питомца в теплой воде 4–5 раз, поскольку это необходимо для очищения их желудочно-кишечного тракта.

В противном случае во время спячки у пресмыкающегося может возникнуть интоксикация организма, пояснил эксперт.

Также в террариум нужно положить субстрат: это могут быть опилки, мох сфагнум, древесная щепа или кора. После этого надо начать медленно снижать температуру "жилища". Для черепах – примерно до плюс 5 градусов, для ящериц – от плюс 5 до плюс 10, а для змей – от плюс 15 до плюс 20. Однако и в этом вопросе многое зависит от конкретного вида, подчеркнул ветеринар.

"В период, пока питомец будет спать, советую взвешивать его раз в 2–3 недели, чтобы понимать, теряет ли он в весе. Если такое происходит, лучше сразу обратиться к специалисту", – предупредил Смирнов.

В целом погружать в спячку лучше под присмотром специалиста, который оценит общее состояние и учтет конкретный вид. К тому же делать это стоит только при желании разводить питомцев, так как спячка стимулирует половую активность и способствует созреванию половых желез, отметил герпетолог.





Алексей Смирнов герпетолог, ветеринар Красногвардейской ветклиники Если же в этом нет необходимости, от зимовки надо отказаться, потому что это достаточно рискованная процедура и можно потерять питомца.

