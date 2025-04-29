Эксперт Шеляков: эксплуатация питомца для донорства крови угрожает его здоровью

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Эксплуатация питомца в качестве донора крови ради заработка может серьезно угрожать его здоровью. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Ранее в Сети распространилась информация, что россияне начали зарабатывать на продаже крови своих домашних животных. По данным телеграм-канала "Shot Проверка", спрос на такую услугу за последние несколько месяцев увеличился на 50%, ведь за донации якобы можно получить крупные суммы.

По словам Шелякова, в России банки крови в основном работают при лабораториях, которые перед процедурой тщательно проверяют здоровье каждого животного.



Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Обычно такие лаборатории не платят за донорство, а просто предоставляют в обмен на него комплекс услуг по диспансеризации. Однако, как и в любой сфере, здесь есть "черные деятели", которые могут и платить, когда кому-то срочно нужна кровь.

"Процедура в неофициальном учреждении чревата несоблюдением режима процедуры. Например, в погоне за прибылью у животного могут взять больше крови, чем положено. В результате питомец спасет кому-то жизнь, но сам может заболеть", – предупредил Шеляков.

Эксперт подчеркнул, что в целом сдавать кровь нельзя, если у животного есть инфекционные заболевания или, например, анемия. Кроме того, есть возрастные ограничения: питомцу должно быть не меньше года (чтобы это был уже полностью сформировавшийся организм) и не больше семи лет. С возрастом функция красного костного мозга утрачивает первоначальные мощности, и состояние организма потом долго восстанавливается, пояснил он.

"Кровь вообще выполняет много функций – и транспортную, и дыхательную, и иммунитет поддерживает. Поэтому, забрав ее у животного, мы на какое-то время делаем его уязвимым перед заболеваниями", – подчеркнул врач.



Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Даже у здорового питомца можно брать кровь максимум два раза в течение года. И после процедуры ему понадобится усиленное питание, витамины, фолиевая кислота, железо и так далее, чтобы как можно быстрее восстановиться.

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