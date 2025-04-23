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Ветеринар Земская: кошек нельзя оставлять дома одних дольше двух дней

Кошек можно оставить одних дома на несколько дней, а собакам необходимо найти зоогостиницу даже на минимальный срок разлуки. Об этом Москве 24 рассказал заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

В 2025 году россиян традиционно ждут длинные майские праздники – с 1-го по 4-е и с 8-го по 11-е числа. Тех, кто планирует уехать в путешествие и оставить питомцев одних, Земская предупредила, что кошкам даже с самым независимым характером важно общение. Оставлять их дома в одиночестве можно лишь на пару дней.



Вера Земская заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Когда очень важно уехать на более длительный срок, нужно просить знакомых или родственников, чтобы они заходили проведать животное раз в сутки: погладили его, убрали лоток, покормили и поменяли воду.

Если договориться со знакомыми не получилось, лучше пристроить питомца в зоогостиницу, чтобы за ним присмотрели профессионалы, добавила ветеринар.

"Кроме того, надо учитывать, что оставлять можно только здоровое животное: без каких либо патологий и хронических заболеваний. Плюс, не стоит это делать в первый день после вакцинации", – подчеркнула эксперт.

Прежде чем оставить кошку дома, Земская посоветовала убрать ядовитые комнатные растения, нитки и ленточки: от скуки животное может начать их грызть.



Вера Земская заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой В доме не должно оставаться открытых окон, даже на вертикальном проветривании. От скуки животное может засунуть мордочку в проем, и произойдет удушье.

Что касается собак, то их вообще нельзя оставлять дома даже на сутки, считает эксперт.

"Это очень социальное животное, для которого важно, чтобы рядом был человек. Уезжая на несколько дней, питомца лучше поместить в зоогостиницу", – пояснила Земская.

Также можно взять животное с собой. Правда, в этом случае у собаки должна быть устойчивая психика и отсутствовать хронические заболевания. Если питомец слишком бурно реагирует на поездку в транспорте, он будет переживать, нервничать, а из-за этого могут обостриться хронические патологии, пострадать нервная система, предупредила эксперт. В таких случаях рекомендуется использовать успокоительные препараты для животных после консультации с ветеринарным врачом.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал окружать животных заботой, регулярно вычесывать и давать витаминно-минеральные подкормки в период весенней линьки. Кроме того, важно следить, чтобы питомцы не промокали во время прогулки и не замерзали.