03 сентября, 18:05

"Новости дня": Собянин сообщил о строительстве образовательного комплекса на юге Москвы

"Новости дня": Собянин сообщил о строительстве образовательного комплекса на юге Москвы

Образовательный комплекс построят в Даниловским районе на юге Москвы. О масштабном проекте в своем канале в мессенджере МАХ сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, вместо привычных классов химии и физики там сделали лабораторно-исследовательские комплексы. Также появился ИТ-полигон, где дети будут создавать программы, приложения, роботов и воплощать в жизнь другие свои самые смелые идеи.

Подробнее – в программе "Новости дня".

