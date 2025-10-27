Сбивший детей в Свердловской области водитель был пьян

Фото: телеграм-канал Baza

Водитель автомобиля Lada, который сбил троих детей в Свердловской области, был пьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Как уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, погибшие в ДТП девочки были родными сестрами.

"Личности погибших девочек сотрудники полиции установили. Это родные сестры 2016 и 2018 годов рождения. В тяжелом состоянии в больнице находится девочка 2014 года рождения", – приводит слова Горелых агентство.

По его словам, за рулем был местный житель. Мужчина ранее не был судим, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

О ДТП в городе Ревда стало известно вечером 27 октября. По предварительным данным, 37-летний водитель сбил троих детей на тротуаре перед регулируемым пешеходным переходом. В результате двое из них скончались на месте. После случившегося автомобиль продолжил движение и врезался в здание.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.