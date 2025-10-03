Водитель задавил упавшую на дорогу женщину на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Водитель насмерть задавил упавшую на дорогу женщину на востоке Москвы. Об этом сообщается в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около дома 26 по улице Преображенский Вал. Водитель, находившийся за рулем "Киа", наехал на женщину, стоявшую в этот момент на остановке общественного транспорта, расположенной посередине проезжей части.

Вследствие полученных ран пострадавшая скончалась на месте аварии.

К месту ЧП были вызваны следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее трамвай сбил 13-летнюю девочку. ДТП произошло в районе дома 45 на Волоколамском шоссе. Департамент транспорта сообщал о сбое в движении трамваев 6-го маршрута. Вскоре движение восстановили.

До этого в Подмосковье водитель "Лексуса" врезался в ограду детского сада. По предварительным данным, 59-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении.