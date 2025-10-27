Автомобиль сбил троих детей на тротуаре в Свердловской области

Фото: телеграм-канал Baza

Автомобиль сбил троих детей в городе Ревда в Свердловской области. В результате двое из них скончались на месте, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением и допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре перед регулируемым пешеходным переходом на улице Чехова. После случившегося автомобиль продолжил движение и врезался в здание.

Ведомство уточнило, что состояние выжившей девочки оценивается как тяжелое, она доставлена в медучреждение.

По факту произошедшего региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения").

