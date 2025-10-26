Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 18:00

Происшествия

Подросток за рулем авто перепутал педали и врезался в дерево в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

15-летний подросток, находясь за рулем Lada Largus, перепутал педаль тормоза с газом и врезался в дерево в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в Балакиревском переулке. В результате ЧП пострадали 12-летний мальчик и 15-летняя девочка, находившиеся в салоне автомобиля в качестве пассажиров. Они госпитализированы.

"Организованы надзорные мероприятия исполнения требований законодательства о несовершеннолетних, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП, на контроле в прокуратуре Центрального административного округа", – отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее автомобиль врезался в автобус маршрута № 957 на Поречной улице в Москве. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате аварии в автобусе пострадавших нет. Все обстоятельства и другие подробности происшествия установят сотрудники Госавтоинспекции.

Читайте также


происшествияДТПгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика