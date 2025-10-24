Форма поиска по сайту

24 октября, 16:30

Происшествия

В Казани водитель привлечен к ответственности за конфликт с пешеходом

Фото: телеграм-канал Baza

31-летний водитель привлечен к административной ответственности после конфликта с пешеходом в центре Казани. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В отношении мужчины, находившегося за рулем BMW, составлены протоколы за вождение без полиса ОСАГО, остановку и стоянку на пешеходном переходе, а также за непредоставление преимущества пешеходу.

Накануне, 24 октября, в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого мужчина на машине BMW X6 выехал на пешеходный переход, не пропустив пешехода. Инцидент произошел на углу улиц Столбова и Парижской Коммуны Казани.

После водитель вышел из авто и избил человека. По предварительным данным, за рулем сидел футбольный арбитр Игорь Захаров.

