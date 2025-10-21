Женщина погибла в ДТП на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пешеход погиб в ДТП на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, авария произошла на Большой Косинской улице около дома 11. Водитель автомобиля Audi сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы.

Ранее на улице Маршала Бирюзова автобус насмерть сбил пешехода. Транспортное средство наехало на женщину, когда та переходила проезжую часть на красный сигнал светофора.

До этого человек погиб в ДТП на улице Пруд-Ключики. Пешехода сбил водитель автомобиля Toyota.