Пешеход погиб в результате ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб в результате аварии на улице Пруд-Ключики на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в районе дома 5 водитель автомобиля "Тойота" сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о гибели пешехода на Россошанской улице на юге столицы. Там водитель автомобиля "КамАЗ" совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

