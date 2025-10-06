Четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля Infiniti с машиной скорой помощи на Ленинградском проспекте. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что в Infiniti в результате ДТП один пострадавший, в скорой помощи – трое пострадавших. Все они являются сотрудниками скорой.

На месте происшествия работают две машины скорой помощи, три реанимации и две машины ГИБДД.

Ранее трое подростков погибли в результате ДТП в Белгородской области. По предварительной информации, 15-летний школьник на автомобиле Nissan Tiida, который принадлежит его отцу, не справился с управлением, выехал на обочину, врезался в дерево и наехал на забор частного дома.