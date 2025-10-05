Водителей предупредили о дожде в Москве 6 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил автовладельцев о дожде в Москве в понедельник, 6 октября. Пост опубликован в телеграм-канале Дептранса.

Водителям рекомендуется не отвлекаться на телефон во время управления машиной, избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и, по возможности, использовать городской транспорт для поездок по городу.

Кроме того, Дептранс призвал сообщать по номеру 3210 в случае обнаружения сломанного дорожного знака или светофора.

Уточняется, что за дорожной обстановкой круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Ранее главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве наступила золотая осень. Согласно ее прогнозам, существенных осадков в столице не ожидается до как минимум 20 октября. Поэтому золотая осень продлится в Москве почти до конца текущего месяца.