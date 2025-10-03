Золотая осень наступила в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Золотая осень пришла в столицу, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Агентством "Москва".

"Листья деревьев окрасились в разные цвета", – сказала специалист.

Существенных осадков в городе не ожидается до как минимум 20 октября. Поэтому золотая осень продлится в Москве почти до конца текущего месяца, резюмировала Позднякова.

Ранее метеоролог заявляла, что в предстоящие выходные, 4 и 5 октября, в столице ожидается теплая погода. По утрам будет от 5 до 7 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 11–13 градусов.

Значения температуры окажутся выше климатической нормы на пару градусов. В воскресенье, 5-го числа, не исключен небольшой дождь.

В Гидрометцентре утверждали, что предстоящая зима в России будет значительно холоднее предыдущей. Средняя температура почти по всей стране в декабре 2025 года окажется ниже, чем в 2024 году. Также на большей части европейской территории страны январь 2026 года будет значительно холодней 2025-го.

