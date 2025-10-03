Заморозки не зафиксированы в Москве впервые за четверо суток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Впервые за последние четверо суток в Москве не зафиксировали ночные заморозки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня отрицательные температуры были зафиксированы только на крайнем юге Московской области – в Серебряных Прудах минимум составил 0,3 градуса ниже нуля", – написал он в своем телеграм-канале.

Ночью 3 октября минимальная температура на базовой метеостанции ВДНХ составила 5,3 градуса. Этот показатель стал самым высоким минимумом за последние пять дней. На других метеостанциях ночная температура варьировалась от 5,4 градуса в Бутове до 7,4 градуса в Строгине. При этом в ТиНАО столбики термометров опускались до 2,5 градуса.

"Самой теплой точкой на ночной карте Московской области стал Красногорск – там температура не опускалась ниже 7,3 градуса", – резюмировал Леус.

При этом синоптики предупреждали об ожидавшихся заморозках в ночь на 3 октября. В частности, по области прогнозировалось от минус 1 до плюс 4 градусов.

До этого в течение трех ночей подряд в Московском регионе фиксировались минусовые температуры. В ночь на 30 сентября похолодало до минус 6 градусов. Ночью 1 октября столбики термометров на метеостанции поселка Черусти опускались до 4,3 градуса ниже нуля, а в ночь на 2-е число минимальная температура в области составила минус 3,4 градуса.

Тем временем в Москве на метеостанции ВДНХ отмечалось плюс 2,9 градуса, а в районе гостинцы "Балчуг" в центре города термометры показывали плюс 5,5 градуса.

