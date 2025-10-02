Заморозки придут в Московский регион четвертую ночь подряд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заморозки ожидаются в Московском регионе четвертую ночь подряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Предстоящей ночью (на 3 октября. – Прим. ред.) в Подмосковье на фоне облачной с прояснениями погоды столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса",– говорится в сообщении.

По словам синоптиков, в целом температура в области прогнозируется от минус 1 до плюс 4 градусов, при этом не исключен небольшой дождь.

Согласно прогнозу метеорологов, в столице ночью столбики термометров покажут от плюс 2 до 4 градусов, а в центре города они могут подняться до плюс 7 градусов. Днем 3 октября значения составят до 12–14 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В течение трех ночей подряд в Московском регионе фиксировались заморозки. В ночь на 30 сентября температура достигла минус 6 градусов. Ночью 1 октября столбики термометров на метеостанции поселка Черусти опускались до 4,3 градуса ниже нуля.

Минувшей ночью минимальная температура воздуха в области составила минус 3,4 градуса. В Москве на метеостанции ВДНХ отмечалось плюс 2,9 градуса, а в районе гостинцы "Балчуг" в центре города столбики показывали плюс 5,5 градуса.

При этом, по данным синоптика Татьяны Поздняковой, в предстоящие выходные, 4–5 октября, в Москве ожидается теплая погода. Она подчеркнула, что в эти дни будет теплее, чем в начале недели, но пасмурнее. Также в воскресенье возможны небольшие дожди.

