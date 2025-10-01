Рекорд атмосферного давления 1975 года побит в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности. Утром 1 октября барометры показали 763,9 миллиметра ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Вчера в городе было 766,1 миллиметра ртутного столба, что стало абсолютным максимумом для 30 сентября начиная с 1942 года", – напомнил специалист.

Прошлый максимум атмосферного давления для 1 октября был зарегистрирован в Москве в 1975 году. Тогда показатель достиг отметки в 1018,0 гПа, то есть 763,5 миллиметра ртутного столба.

При этом, по словам Тишковца, заморозков в ближайшие ночи в Москве не ожидается. Он подчеркнул, что жителей столицы ждет теплый октябрь.

Вместе с тем минувшей ночью минимальная температура на ВДНХ составила 0 градусов. В центре Москвы на Балчуге было около 4,3 градуса тепла, в Строгине и Тушине – примерно 1,3 градуса, а в Бутове зафиксированы заморозки до минус 1,4 градуса. В Подмосковье холоднее всего было в Черустях, где температура опустилась до минус 4,3 градуса.

"В последующие ночи заморозков больше не будет. За счет постепенной смены направления ветра с северо-восточных на юго-восточные румбы и натекания облачности столбики минимальных термометров не будут опускаться до нулевой отметки, колеблясь в диапазоне от 1 до 6 градусов", – рассказал метеоролог.

Ранее климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок предупредил москвичей, что им стоит готовиться к учащению периодов повышенного атмосферного давления.

Он пояснил, что в атмосфере Земли замедляется среднегодовая скорость ветра, что связано с глобальным изменением климата. Из-за этого появляются застойные явления, выраженные в блокирующих антициклонах.

