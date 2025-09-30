Среднемесячная температура в сентябре в Москве была на 1,7 градуса выше нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Несмотря на похолодание к концу месяца, среднемесячная температура в сентябре в Москве была выше нормы на 1,7 градуса. Об этом "Интерфаксу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На последней неделе произошло похолодание и получилось так, что отопительный период начался гораздо раньше, чем обычно", – добавил синоптик.

Вильфанд пояснил, что обычно систему отопления начинают вводить в начале октября, когда средняя температура воздуха переходит отметку в 8 градусов. В этом году отопление запустили раньше из-за холодной последней недели сентября.

"Поэтому месяц теплый, а отопительный сезон начался раньше", – сказал он.

Ранее Вильфанд заявил, что на всей территории европейской части России была зафиксирована температура ниже нормы. Мощный антициклон распространил свое влияние, и холодные воздушные массы поступали с севера, северо-запада и северо-востока.

Первые осенние заморозки в Москве уже зафиксированы на опорной метеостанции ВДНХ. К 06:00 во вторник, 30 сентября, температура воздуха там опустилась до минус 0,2 градуса. При этом в Бутове похолодало до 1,7 градуса ниже нуля.

