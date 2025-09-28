Температура ниже нормы зафиксирована на всей европейской территории РФ

Фото: 123RF/josemiguelsangar

На всей европейской территории России фиксируется температура ниже нормы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мощнейший антициклон распространяет свое влияние, и поступают холодные воздушные массы. Они будут перемещаться с севера, северо-запада и северо-востока. Это нечасто встречающийся процесс на такой большой территории", – пояснил синоптик.

Он также добавил, что в Приволжском федеральном округе температура ночью будет отрицательной, а ближайшие несколько дней может опускаться до минус 5–8 градусов. Кроме того, низкие температуры будут и в Южном федеральном округе, например, в Ростовской области значения опустятся до минус 3, а в Волгоградской области – до минус 4.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Северо-Западном федеральном округе и на Урале, где уже сформировался снежный покров и отмечаются низкие дневные температуры.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что жителей и гостей Москвы ждет "старое бабье лето" на следующей неделе. По его словам, в понедельник, 29 сентября, погодная инициатива перейдет к южной периферии антициклона, благодаря чему осадки маловероятны. Кроме того, ночью посвежеет до 2–5 градусов тепла, а днем до 9–12 градусов.

