Москвичей ждет старое бабье лето на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы ждет старое бабье лето на следующей неделе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в понедельник, 29 сентября, погодная инициатива перейдет к южной периферии антициклона, благодаря чему осадки маловероятны. Кроме того, ночью посвежеет до 2–5 градусов тепла, а днем до 9–12 градусов.

"В ночные и предутренние часы вторника, среды и четверга (30 сентября, 1 и 2 октября. – Прим. ред.) столбики минимальных термометров будут колебаться около нулевой отметки с высокой вероятностью слабых заморозков, а после полудня воздух прогреется до плюс 8–13 градусов", – написал Тишковец.

Он также добавил, что до конца недели обширная область повышенного атмосферного давления будет определять погожие метеоусловия на большей части Русской равнины.

При этом в конце недели минимальные термометры покажут от 1 до 6 градусов тепла, а в середине дня температура воздуха повысится 9–14 градусов.

В ночь на вторник, 23 сентября, в Москве был побит ночной рекорд тепла, который держался на протяжении последних 72 лет. Минимальная температура на опорной метеостанции ВДНХ составила 16,6 градуса, а в центре города – 18 градусов.

Между тем жителей Московского региона в начале октября уже ожидает первый снег. В конце текущего месяца снег может выпасть в европейской части России и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа.