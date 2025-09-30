Первые заморозки зафиксированы в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первые осенние заморозки зафиксированы на опорной метеостанции ВДНХ, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

К 06:00 во вторник, 30 сентября, температура воздуха на ВДНХ опустилась до минус 0,2 градуса. При этом в Бутове похолодало до 1,7 градуса ниже нуля. Теплее всего было в центре столицы – на Балчуге столбики термометров зафиксировались на отметке 2,6 градуса выше нуля.

При этом в Строгине было 2,2 градуса, а в Тушине – 0,8 градуса тепла. Тишковец напомнил, что в последний раз в текущем году заморозки фиксировались в Москве 3 мая, когда температура опустилась на уровень минус 0,2 градуса.

При этом на территории Подмосковья утром 30-го числа холоднее всего было в Черустях, где зафиксировали минус 6 градусов.

Ранее синоптики рассказывали, что днем во вторник столбики термометров поднимутся на уровень 9–11 градусов выше нуля. В столице ожидается переменная облачность, без осадков. В Подмосковье воздух прогреется до 7–12 градусов, дождей также не ожидается.

