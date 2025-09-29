Золотая осень придет в Москву в октябре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Конец сентября в Москве выдался холодным из-за северо-восточных ветров, однако в октябре погода наладится. Об этом телеканалу "360" рассказала метеоролог, главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Редкое для наших широт явление, которое вызвало похолодание в сентябре, называют полярным вторжением.

"В этот раз оно произошло в конце первого осеннего месяца, и эти заморозки подпортили очарование сентябрьских дней. Погода наладится уже в октябре – в конце первой пятидневки. Температура воздуха вернется к климатической норме", – поделилась метеоролог.

Интенсивных дождей в октябре в Москве и области не будет, но кратковременный дождь возможен в субботу, 4 октября.

К концу первой недели месяца температура днем и ночью подрастет. Дневная температура первой половины октября в Москве и области будет в пределах 10–12 градусов.

"Погода будет определяться фоном повышенного атмосферного давления, поэтому первую половину октября можно назвать периодом самой настоящей золотой осени, когда и солнце еще порадует, и морозов не будет", – сказала синоптик.

Угрозы заморозков не будет, но и о бабьем лете москвичам уже можно забыть, добавила Позднякова.

"Могут возвращаться периоды относительно теплой, даже солнечной погоды, но это далеко не бабье лето, когда хочется еще позагорать и даже искупаться. Я не думаю, что у кого-то возникнет желание влезть в уже остывшую воду даже в первой половине октября", – заключила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на всей европейской территории России зафиксирована температура ниже нормы. По его словам, холодные воздушные массы поступают под влиянием мощнейшего антициклона, что является редкостью для такой большой территории.

