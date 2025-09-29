В Москве зафиксировано рекордное атмосферное давление

В Москве зафиксировано самое высокое атмосферное давление за всю историю метеонаблюдений, барометры показали 764,6 миллиметра ртутного столба. Одновременно ученые сообщают о новых мощных вспышках на Солнце.

Осадков до 4 октября в прогнозе нет, но температура будет ниже нормы на несколько градусов. В столицу пришли настоящие осенние холода. Тем временем системы теплоснабжения перевели на зимний режим.

