Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 13:15

Общество

В Москве зафиксировано рекордное атмосферное давление

В Москве зафиксировано рекордное атмосферное давление

"Доктор 24": врач рассказал, как замедлить старение кожи

Зумеры стали публиковать видео о вреде матчи для здоровья

Собянин: Госсовет стал важным инструментом взаимодействия регионов и органов власти

"Специальный репортаж": спа-курорты

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в Москве вечером 29 сентября

Финал чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс-2025" стартовал в Москве

Нашествие опасных божьих коровок началось в России

"Утро": москвичам рассказали о погоде 29 сентября

В Москве началось нашествие божьих коровок – арлекинов

В Москве зафиксировано самое высокое атмосферное давление за всю историю метеонаблюдений, барометры показали 764,6 миллиметра ртутного столба. Одновременно ученые сообщают о новых мощных вспышках на Солнце.

Осадков до 4 октября в прогнозе нет, но температура будет ниже нормы на несколько градусов. В столицу пришли настоящие осенние холода. Тем временем системы теплоснабжения перевели на зимний режим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика